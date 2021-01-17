Захарова: ответы Германии по Навальному пришли бессодержательными

«Увидела заголовки, что Германия ответила на все вопросы Российской Федерации. Позвонила нашим экспертам, которые занимаются этим вопросом, они говорят: „Конечно, мы получили ответы от германской стороны, проблема в том, что они, как всегда, ничего не содержали по сути задаваемых вопросов“», — отметила она.

Ранее представитель Минюста ФРГ заявил, что ответы даны в соответствии с Европейским соглашением об оказании правовой помощи и нормами германского права. Власти Германии исходят из того, что «это преступление должно быть расследовано в России». Необходимая для уголовного расследования информация (образцы крови и тканей, предметы одежды) находится в России, добавили в Минюсте. При этом медицинская информация не отправлена: Навальный на это не согласился. Законодательство Германии охраняет врачебную тайну.

Прокуратура Берлина допросила россиянина в качестве потерпевшего. Он «обстоятельно ответил на все вопросы, заданные российской Генеральной прокуратурой».

Навального доставят в Россию 17 января в московский аэропорт Внуково.