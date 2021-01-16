СМИ: Германия не передала медицинские данные по Навальному

Германия не передала медицинские заключения по Алексею Навальному. Официальный представитель ведомства юстиции ФРГ уточнил, что власти ответили России на запросы о правовой помощи, но содержания ответов не раскрываются.

По данным агентства dpa, медицинские заключения не передают, так как законодательство Германии охраняет врачебную тайну. По этой же причине врачи, которые лечили Навального, не выступали в качестве свидетелей.

Представитель Минюста ФРГ уточнил, что прокуратура Берлина предоставила России протоколы допроса Навального. Также в ведомстве заявили, что «информация, необходимая для уголовного расследования, такая как образцы крови и тканей, а также предметы одежды, находится в России».