Захарова ответила на призыв Борреля «подождать» эффекта санкций

Европейцы уже дождались эффекта от антироссийских санкций, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля «подождать» наступления эффекта от ограничений.

Захарова обвинила главного евродипломата в незнании ситуации.

«Жозеп, эффект от антироссийских санкций многие жители ЕС моментально почувствовали на себе. Жители Азии, Африки и других отдаленных регионов односторонние нелегитимные рестрикции Вашингтона и Брюсселя против России тоже оценили по достоинству», — заявила представитель МИД России.

Ранее Боррель заявил, что европейцам нужно подождать наступления эффекта от антироссийских санкций. По его словам, это может занять много времени, но ограничения серьезно вредят экономике России.