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    18 июля 2022, 00:00

    Захарова ответила на призыв Борреля «подождать» эффекта санкций

    Захарова: европейцы уже дождались эффекта санкций против России

    Антон Ишбульдин

    Европейцы уже дождались эффекта от антироссийских санкций, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля «подождать» наступления эффекта от ограничений.

    Захарова ответила на призыв Борреля «подождать» эффекта санкций

    Захарова обвинила главного евродипломата в незнании ситуации.

    «Жозеп, эффект от антироссийских санкций многие жители ЕС моментально почувствовали на себе. Жители Азии, Африки и других отдаленных регионов односторонние нелегитимные рестрикции Вашингтона и Брюсселя против России тоже оценили по достоинству», — заявила представитель МИД России.

    Ранее Боррель заявил, что европейцам нужно подождать наступления эффекта от антироссийских санкций. По его словам, это может занять много времени, но ограничения серьезно вредят экономике России.