Боррель: нужно дождаться эффекта от антироссийских санкций

Европейские санкции сильно бьют по российской экономике, их действие будет усиливаться в дальнейшем, написал в своем блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он объяснил: чтобы дождаться эффекта от этих ограничений европейцам, нужно подождать.

«Санкции требуют стратегического терпения, поскольку для достижения желаемого эффекта может потребоваться много времени», — отметил дипломат.

Европейские чиновники ожидают, что запрет на поставки высокотехнологичной продукции, включая полупроводники, серьезно ударит по российским компаниям, производящим автомобили, бытовую технику, а также товары военно-промышленного комплекса.

ЕС разрабатывает меры для усиления антироссийских ограничений. В Европе предложили наложить эмбарго на золото из РФ. В таком запрете оставили лазейку — на готовые ювелирные украшения нормы не распространяются.