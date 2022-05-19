Захарова обвинила Запад в нагнетании мировой паники из-за угрозы новых санкций

Угрозы введения новых санкций против России оказывают негативное влияние на весь мир, только усиливая панику и нестабильность. На нем уже сказались последствия ограничений.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА «Новости», что санкционную истерию против России едва ли можно назвать фактором макроэкономической стабилизации.

«Рекордное количество ограничений, введенных против внешнеэкономического потенциала России, почувствовал на себе весь мир», — подчеркнула она.

Западные санкции, уточнила Захарова, в первую очередь поставили под удар страны, уязвимые в экономическом отношении. Из-за односторонних и нелегитимных мер проблема разрыва логистических и финансовых цепочек в поставках продовольствия на мировые рынки только усугубилась.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заметил, что Россия может предотвратить все продовольственные кризисы — у страны есть такая возможность.