У России есть все возможности, чтобы предотвратить все продовольственные кризисы. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что для сбора урожая необходимы поля и сельхозтехника, удобрения и руки, привыкшие сеять и убирать хлеб.

«Россия это умеет, у нас есть все возможности, чтобы продовольствие у других стран было, а продовольственных кризисов не случилось. Просто не надо мешать нам работать», — сказал он.

Медведев заметил, что странам-импортерам российской пшеницы и других продуктов питания придется туго без поставок из РФ. Пострадают они и из-за отсутствия удобрений из России.

«Теперь похоже, что Запад дает задний ход. Еще раз подтвердилось, что грош цена всем этим адским санкциям, когда речь идет о жизненно важных вещах», — указал зампред Совбеза РФ.

Министр экономического развития Максим Решетников отмечал, что Россия, несмотря на западные санкции, нарастила производство пшеницы за март–апрель 2022 года и наладила экспорт зерна, в том числе в недружественные страны.