Захарова назвала Зеленского вторым бен Ладеном | 360°

Власть 25 октября 2022, 00:16 Захарова назвала Зеленского вторым бен Ладеном Представитель МИД Захарова назвала Зеленского вторым бен Ладеном Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Президент Украины Владимир Зеленский является вторым Усамой бен Ладеном. Лидер «Аль-Каиды»* тоже имел хорошие отношения с США, а затем совершил теракт. Такую параллель провела официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.

Как напомнила Захарова, произошедшие 11 сентября 2001 теракты совершили в США боевики «Аль-Каиды»*. Причем до этого они были близки с американским руководством.

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«Кто это совершил? Может быть, это инопланетяне? Может быть, это какие-то изначальные враги США? Нет, они врагами стали только тогда, когда эти башни [„Близнецы“] сложились. А до этого это были „их парни“, „их друзья“», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

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По ее словам, то же самое сейчас происходит с украинским лидером. Ситуацию она назвала еще более серьезной, так как Зеленского поддерживают не только США, но и страны Европы.

«Для мирового сообщества Зеленский это просто „бен Ладен“ номер два. Только в европеоидном обличие. Наверное, это даже страшнее, потому что его кормят с ложки во много раз большей, чем это тогда происходило с бен Ладеном», — заявила Захарова.

Ранее первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Украина готовит провокацию с использованием «грязной бомбы».

*Аль-Каида — террористическая организация, запрещенная в России.