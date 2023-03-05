Важное 05 марта 2023, 17:16 Захарова назвала условие продолжения участия России в зерновой сделке Захарова: все участники зерновой сделки должны выполнять обязательства без махинаций РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия готова выполнять свои обязательства в рамках зерновой сделки в случае, если остальные участники будут делать то же самое, заявила в эфире телеканала «Россия 1» представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что выполнение договоренностей должно происходить на равноправной основе.

Захарова отметила, что Россия всегда выполняла свою часть обязательств. Но важно понимать, что процесс должен быть именно равноправным. Не должно возникать ситуации, когда одна из сторон сделки занимается понуканием и махинациями.

Реклама

«[Но] если это очередной мухлеж, очередная попытка вытащить то, что нужно им, а все остальное забыть, <…> то извините», — сказала дипломат.

Реклама

Ранее министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу заявил, что зерновая сделка помогла снизить мировые цены на продовольствие и помочь беднейшим странам. По его словам, Турция уже обсудила с ООН ее продление.