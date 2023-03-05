Мир 05 марта 2023, 13:06 Турция и ООН обсудили продление зерновой сделки Глава МИД Чавушоглу: Турция и ООН работают над продлением зерновой сделки РИА «Новости»

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Зерновая сделка помогла снизить мировые цены на продовольствие и помочь беднейшим странам, поэтому Турция обсудила с ООН ее продление. Министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу рассказал об этом на открытии Пятой конференции ООН по наименее развитым странам в Дохе, сообщил ТАСС.

«Мы усиленно работаем над тем, чтобы она реализовывалась беспрепятственно и была продлена. Этот вопрос мы обсуждали накануне вечером с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем», — сказал он.

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Министр назвал стамбульское соглашение по вывозу украинской и разблокировку российской сельхозпродукции очень важной. По его словам, зерновая сделка помогла многим странам, особенно беднейшим, так как снизила цены на продовольствие. Мевлют Чавушоглу призвал продлить ее действие.

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Зерновой сделкой назвали заключенные в июле 2022 года соглашения ООН, Турции, Украины и России. Их приняли на 120 дней и продлили в ноябре до 18 марта. МИД России обвинил Запад в срыве договоренностей, так как он выполнил только их первую часть — по вывозу зерна из украинских портов. Источник РИА «Новости» рассказал, что переговоры о продлении зашли в тупик.