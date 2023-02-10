Власть 10 февраля 2023, 15:58 Захарова назвала тему о заключении мирного договора с Японией закрытой Представитель МИД Захарова: Россия закрыла тему с заключением мирного договора с Японией Unsplash

Читать 360tv в

Вопрос о возможности заключения мирного договора России и Японии закрыт для российской стороны на текущий момент. Такое заявление сделал официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщил ТАСС.

«Что касается темы мирного договора, она остается для нас закрытой», — сказала она.

Реклама

Захарова напомнила, что 21 марта 2022 года МИД России выпустил заявление о нежелании продолжать переговоры с японскими властями по мирному договору. Причиной этому стала недружественная позиция Японии, которая стремится «нанести ущерб интересам» Российской Федерации.

Реклама

Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что размещение на японской территории гиперзвуковых ракет США серьезно изменит ситуацию с безопасностью в регионе, а также окажет влияние на стратегическую стабильность на всей планете. Дипломат подчеркнула, что в связи с этим Россия намерена внимательно следить за ситуацией.

Ранее МИД Японии заявил, что страна по-прежнему хочет заключить мирный договор с Россией, несмотря на сложные отношения двух государств.