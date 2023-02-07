Мир 07 февраля 2023, 09:29 Япония вновь заговорила о заключении мирного договора с Россией Глава МИД Японии Хаяси: страна по-прежнему хочет заключить мирный договор с Россией Unsplash

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Япония по-прежнему хочет заключить с Россией мирный договор по итогам Второй мировой войны. Отношения двух стран претерпевают «тяжелые времена», однако японская сторона не изменила дипломатическую позицию, подчеркнул на пресс-конференции глава МИД Японии Есимаса Хаяси.

«Что касается вопроса по „северным территориям“, то наша дипломатическая позиция, согласно которой мы нацелены на заключение мирного договора с Россией после разрешения проблемы территорий, не изменилась», — процитировало его РИА «Новости».

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Хаяси назвал «прискорбным» то, что через 77 лет Япония и Россия по-прежнему не смогли договориться о «северных территориях». Японское правительство твердо намерено решить этот вопрос.

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Министр добавил, что одним из приоритетов остается скорейшее возобновление проекта посещения могил бывшими японскими жителями Южных Курил.

Затронув вопросы экономической деятельности, в частности, рыболовства и судоходства, Есимаса Хаяси заявил, что Япония будет исходить в этих сферах из национальных интересов.

При этом глава японского МИД раскритиковал действия России на Украине и анонсировал продолжение «жестокого санкционного давления».

Именно из-за японских санкций Россия в этом году впервые более чем за 20 лет не стала согласовывать сроки консультаций о промысле японских рыбаков в районе Курильских островов. В Японии ответили, что будут настаивать на возобновлении консультаций.

Главным камнем преткновения между Россией и Японией после Второй мировой войны остается статус Курильских островов. Они перешли в собственность СССР, однако японская сторона считает Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими «северными территориями».