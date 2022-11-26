Мир 26 ноября 2022, 00:18 Российский посол осудил проект резолюции об антироссийских санкциях в парламенте Сербии Посол РФ Боцан-Харченко осудил проект оппозиционеров Сербии об антироссийских санкциях freepik

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Российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко осудил проект резолюции оппозиционеров по введению антироссийских санкций. Он предупредил об эффекте бумеранга. Об этом сообщило РИА «Новости».

Заместитель председателя Скупщины, глава комитета по внешней политике и зампред оппозиционной партии Сербии «Партия свободы и справедливости» Борко Стефанович предложил профильному комитету рассмотреть проект резолюции по введению антироссийских санкций. Правительство призвали в ближайшее время согласовать свою внешнюю политику с Евросоюзом по российскому вопросу.

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По словам Боцана-Харченко, Стефанович лукаво обошел те проблемы, которые неминуемо возникнут после свертывания сербско-русских отношений. Посол подчеркнул, что эффект бумеранга почувствуют сами авторы санкций.

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«Санкции, мол, нужно вводить частично. Видимо, чтобы не пострадать. Но, господин Стефанович, разве можно быть „немного беременной“?» — сказал российский дипломат.

Также он задался вопросом, учел ли Стефанович мнение большинства граждан Сербии. По результатам последних соцопросов, предложения оппозиционера не соответствует настроениям свыше 80% сербской общественности, добавил посол.

Европарламент 25 ноября призвал Сербию ввести антироссийские санкции, чтобы республика стала участницей объединения, сообщило ФАН.