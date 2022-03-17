Захарова назвала примером особого цинизма публикацию итальянской газеты об «атаке России»

Итальянская газета La Stamра выдала фотографию удара по Донецку за «атаку России». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала публикацию примером особого цинизма.

«На перечисление одних только названий газет, тиражирующих дезу, ушел бы весь день. Есть примеры особого цинизма, которые не могут остаться незамеченными. La Stampa вышла с фото из Донецка на передовице», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что на снимок попали тела людей, спасатели и следы разрушений. Фотографию сделали в центре Донецка после обстрела, совершенного ВСУ при помощи тактического ракетного комплекса «Точка-У». Но итальянское издание выдало произошедшее за «атаку России» на Киев.

«Этот фейк показателен. Вот в таком мире, придуманном западными СМИ, мы вынуждены жить последние лет… много. Весь выпуск озаглавлен еще ярче и кровавее: „Бойня“. Видимо, фотография из ДНР оказалась слишком хороша, чтобы не использовать ее, и итальянским журналистам было все равно, что они совершили подлог, выдали жертв ВСУ и добробатовцев в Донецке за киевлян», — подчеркнула представитель министерства.

По словам Захаровой, никому нет дела до правды, а для подачи информации в антироссийском угаре сгодится все.

Ранее итальянская газета La Stamра опубликовала снимок с обстрелянным Донецком. Фотографию сделал фотокорреспондент Ura.ru после атаки на город украинских военных. Издание выдало удар по Донецку за российскую атаку на Киев.