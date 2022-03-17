Итальянская газета выдала кадр удара по Донецку за «атаку России»

Итальянская газета La Stamра опубликовала фотографию обстрелянного украинскими военными Донецка. При этом издание заявило, что на снимок якобы попали последствия «атаки России».

Автором кадра с Донецком является фотокорреспондент Ura.ru Эдуард Корниенко. Он сфотографировал последствия атаки украинские военных на город. Ракетный удар произошел 14 марта. На следующий день снимок разлетелся не только по российским, но и украинским СМИ. Некоторые украинские издания выдали фото за последствия обстрела российской армией Киева.

Теперь фотография Корниенко появилась на первой полосе итальянской газеты. Причем журналисты La Stamра сопроводили кадр заголовками о «резне» на Украине, а также написали об «угрозе штурма Киева». Оригинальную фотографию и обложку итальянской газеты Ura.ru показал в своем Telegram-канале.

Источник фото: t.me/uranews

Украинские военные ударили по Донецку ракетой «Точка-У» 14 марта. Силы ПВО перехватили снаряд, но его обломки упали в центр города. В результате погиб 21 человек, десятки жителей получили ранения.