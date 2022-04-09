Захарова назвала Евросоюз отделом экономических сношений НАТО

Глава дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель сказал, что ЕС доведет «войну против России» до конца. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление западного коллеги.

Свое мнение на этот счет она написала в Telegram-канале.

«Вот вам и „экономическая организация“. Это уже не Европейский союз. Это просто отдел экономических сношений НАТО», — заявила Захарова.

Боррель ранее заявлял о том, что Европа продолжит снабжать ВСУ оружием. Это решение он объяснил страхом.

«Мы должны продолжать вооружать Украину, не вступая в эскалацию, в которую вовлекается все больше стран. Войны выигрываются оружием и экономическим ослаблением противника», — сообщил Боррель.

Западные страны усилили санкционную атаку на Россию после начала спецоперации РФ на Украине. Некоторые европейские государства и США не согласились с причинами и целями кампании. С помощью санкций Запад намерен поддержать Украину и ослабить Россию.