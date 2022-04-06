Боррель объяснил, почему ЕС снабжает ВСУ оружием

Европе невыгоден успех спецоперации РФ. ЕС боится проигрыша Украины, поэтому продолжит поставлять ей оружие. Об этом в интервью радио COPE рассказал верховный представитель ЕС по делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что Европа не станет напрямую участвовать в конфликте. По его словам, ЕС не хочет быть причиной обострения ситуации.

«Мы должны продолжать вооружать Украину, не вступая в эскалацию, в которую вовлекается все больше стран. Войны выигрываются оружием и экономическим ослаблением противника», — процитировало его РИА «Новости».

Западные страны активно снабжают Украину оружием. Великобритания заявляла, что именно она больше остальных поддерживает ВСУ. Англия обучала украинских солдат и отдала много оружия. Однако британский МИД заявил, что не все боеприпасы подойдут для поддержки ВСУ. Новые модели требуют времени на дополнительное обучение. Глава ведомства Бен Уоллес отметил, что украинцы должны «обновить или найти российское или советское оборудование, которое уже имеется в их инвентаре».