Инициированная властями Украины энергоблокада Крыма стала частью развернутой энергетической войны. Об этом на своей странице в Facebook написала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского, который сравнил строительство газопровода «Северный поток — 2» с энергетической войной.

Захарова напомнила, что в 2015 году в Крыму начался блэкаут из-за того, что украинские активисты взорвали опоры ЛЭП, через которые на полуостров шло электричество. После этого две недели они не давали провести восстановительные работы.

«В сочетании с водной блокадой и блокадой железнодорожного сообщения это уже получается не просто энергетическая война, а энергетическая война, результатом которой мог быть геноцид», — написала Захарова.

Она отметила, что Россия ответила на действия Киева, но не блокадой, а строительством инфраструктуры, которая обеспечила Крым всем необходимым.

Ввели в действие энергомост «Кубань — Крым», Таврическую и Балаклавскую ТЭЦ, запустили Бельбекский водозабор, который обеспечивает водой Севастополь. Не вышло у Киева и транспортной блокады. Этот вопрос решили при помощи Крымского моста.

«Это все и есть энергетическая война киевского режима, решительный и мирный ответ на которую дала Россия. А проект „Северный поток — 2“ — это бизнес цивилизованный и выгодный», — подчеркнула Захарова.

О «Северном потоке — 2» президент Украины Владимир Зеленский упомянул в интервью газете Le Figaro. Он сравнил газопровод с энергетической войной. По его словам, после завершения проекта в строй пострадает не только Украина. Он подчеркнул, что полностью поддерживает санкционную политику США, которая мешает завершению работ над трубопроводом.

«Северный поток — 2» — это две нитки газопровода, которые идут от побережья России через Балтийское море в Германию. Работы над ним остановились почти на год после ухода швейцарской компании Allseas, которая предоставляла судно-трубоукладчик. Фирма испугалась санкций со стороны США.

Прокладку труб возобновили в декабре 2020 года российские корабли «Фортуна» и «Академик Черский», получившие разрешение на работу в водах стран ЕС. По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG на конец марта, работы завершены на 95%.

США продолжают мешать работам. Они ввели санкции против судна «Фортуна» и компании-владельца. Президент США Джо Байден в своей речи после введения нового санкционного пакета против России заявил, что всегда выступал против газопровода.