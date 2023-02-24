Власть 24 февраля 2023, 23:46 Захарова напомнила Блинкену о «кровавой истории» США Представитель МИД России Захарова: США привыкли нападать на другие государства YouTube

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США привыкли нападать на другие государства, история Штатов хоть и короткая, но кровавая. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала в Telegram-канале на слова госсекретаря Энтони Блинкена, что американцам не нравится смотреть, как большая страна «задирает» маленькую.

По словам Захаровой, Блинкен должен знать историю «хотя бы своего государства».

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«Это не США на Ирак напали? <…> История США хотя и короткая, но кровавая, сформировавшая образ враждебно настроенного к не подчиняющимся его воле народам государства» — написала представитель МИД.

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Захарова добавила, что осознанно освежила в памяти Блинкена историю его государства. Она разместила ссылку на материал МИД России с кратким списком провокаций США, осуществленных под предлогом якобы защиты своих граждан.

Любые миротворческие идеи по разрешению конфликта на Украине разбиваются о желание Штатов ослабить Россию, считает Захарова. После Украины США «займутся» Китаем, который считают главным стратегическим вызовом.

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