Власть 22 февраля 2023, 20:29 Мирные идеи по Украине разбились о желание США ослабить Россию — Захарова МИД РФ: любые мирные идеи разбиваются о желание США ослабить и обезглавить Россию YouTube

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Любые миротворческие идеи по разрешению конфликта на Украине разбиваются о желание Соединенных Штатов ослабить и обезглавить Россию, чтобы потом заняться сдерживанием Китая. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что для достижения скорейшего мира на Украине необходима политическая воля коллективного Запада и его украинских сателлитов.

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«Пока любые миротворческие идеи и схемы разбиваются о желание Вашингтона продолжать войну с Россией до „последнего украинца“ с целью ослабить, а в идеале обезглавить, раздробить и взять под свой контроль нашу страну. А далее сфокусироваться на сдерживании Китая, который западники открыто объявляют главным „стратегическим вызовом“», — заявила Захарова.

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Китай намерен сыграть конструктивную роль в решении конфликта на Украине. Чем больше усложняется ситуация, тем важнее становится прилагать усилия к достижению мира, заявил член Политбюро ЦК КПК КНР Ван И на встрече с президентом России Владимиром Путиным.