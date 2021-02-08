Захарова хлестко ответила на отказ Зеленского от «Спутника V»

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского о «Спутнике V». Он отказался вакцинировать российским препаратом украинцев, заявив, что не собирается экспериментировать над ними с непроверенной вакциной.

Владимир Зеленский подчеркнул, что «украинцы не кролики» и на них нельзя экспериментировать. Он также отметил, что Украина не нуждается в российской вакцине, потому что в этом месяце получит 12 миллионов доз вакцин компаний AstraZeneca и Novavax.

«На кроликах экспериментируют меньше», — ответила Захарова на высказывание украинского президента в Facebook.

Несколько дней назад научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутника V». Они подтвердили, что разработанный в России препарат против коронавируса имеет высокую эффективность. Кроме того, он безопасен для пациентов.

«Спутник V» стал первым в мире препаратом для профилактики заражения коронавирусом. Его создали в центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. В августе 2020 года Министерство здравоохранения страны зарегистрировало вакцину, а в декабре стартовала массовая прививочная кампания. Вакцинироваться может каждый желающий старше 18 лет — препарат безопасен в том числе для пенсионеров.