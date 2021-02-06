Подмосковный пенсионер в 90 лет прошел второй этап вакцинации от ковида. Вот как это было
Три недели назад пенсионер поставил первую прививку двухэтапной вакцины. За это время своим примером мужчина вдохновил родную сестру записаться на вакцинацию. А его правнук немного подрос и научился выговаривать слово «бык».
Врачи переживали, что после первой прививки здоровье может пошатнуться. Несмотря на их опасения, самочувствие пожилого мужчины остается хорошим. У него нет повышенной температуры и слабости, давление всегда в норме.
«Прекрасно [себя чувствую]! Надо бы лучше, да нельзя. Это еще Александр Сергеевич говорил так!» — заявил Лабутин.
Пенсионер поделился секретом крепкого здоровья. Он оказался простым: жить надо разумно. Под этим мужчина подразумевает: выполнять зарядку, вовремя ложиться спать и просыпаться, регулярно питаться.
Спустя три недели Лабутин пришел на второй этап вакцинации. Признается — боится, а почему, не знает. После укола он ушел из поликлиники в приподнятом настроении.
Первая прививка сама по себе никакой силы не имеет, поэтому при двухэтапной вакцинации вторая доза препарата обязательна. Медики обязательно звонят и напоминают о вакцинации за день-два до процедуры, чтобы пациент не забыл про прием. После первой прививки нельзя принимать душ, мочить место укола. Все данные о двух этапах вакцинации заносятся в специальный документ. На период ограничений его рекомендуется брать с собой.