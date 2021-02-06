Подмосковный пенсионер в 90 лет прошел второй этап вакцинации от ковида. Вот как это было

Самый возрастной пациент, который захотел вакцинироваться от коронавируса, живет в деревне Гальчино Домодедовского городского округа. Валентину Лабутину чуть за 90 лет, но преклонный возраст не помеха для хорошего самочувствия. Три недели назад ему ввели первый компонент вакцины, а теперь и второй.

Три недели назад пенсионер поставил первую прививку двухэтапной вакцины. За это время своим примером мужчина вдохновил родную сестру записаться на вакцинацию. А его правнук немного подрос и научился выговаривать слово «бык».

Врачи переживали, что после первой прививки здоровье может пошатнуться. Несмотря на их опасения, самочувствие пожилого мужчины остается хорошим. У него нет повышенной температуры и слабости, давление всегда в норме.

«Прекрасно [себя чувствую]! Надо бы лучше, да нельзя. Это еще Александр Сергеевич говорил так!» — заявил Лабутин.

Пенсионер поделился секретом крепкого здоровья. Он оказался простым: жить надо разумно. Под этим мужчина подразумевает: выполнять зарядку, вовремя ложиться спать и просыпаться, регулярно питаться.

Спустя три недели Лабутин пришел на второй этап вакцинации. Признается — боится, а почему, не знает. После укола он ушел из поликлиники в приподнятом настроении.

Первая прививка сама по себе никакой силы не имеет, поэтому при двухэтапной вакцинации вторая доза препарата обязательна. Медики обязательно звонят и напоминают о вакцинации за день-два до процедуры, чтобы пациент не забыл про прием. После первой прививки нельзя принимать душ, мочить место укола. Все данные о двух этапах вакцинации заносятся в специальный документ. На период ограничений его рекомендуется брать с собой.