«Заготовка для внутреннего пользования». Сенатор Джабаров объяснил слова премьера Японии о Курилах

Слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что суверенитет его страны распространяется на Курильские острова, направлены исключительно на внутреннего пользователя. Но подобные заявления негативно сказываются на выстраивании отношений с Россией. Об этом в беседе с «360» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Кисида заявил о Курилах в своем выступлении перед парламентом. Это заготовка для внутреннего пользования», — сказал Джабаров.

Сенатор напомнил, что вопрос Курил и развития отношений с Японией на Восточном экономическом форуме поднял президент России Владимир Путин. Глава государства напомнил, что Конституция запрещает передавать территории другим странам, но при этом ничего не мешает продолжать работу над мирным договором с Японией.

«Прошло 75 лет после окончания Второй мировой войны, а мирного договора с Японией нет. Но если ставится вопрос таким образом, что сначала острова, а потом договор, то это путь тупиковый. Вряд ли Россия на него пойдет. Я думаю, что новый премьер-министр Японии сам придет к этому выводу, но для этого нужно время», — заявил Джабаров. Сенатор добавил, что такое поведение никак не улучшает отношения Токио и Москвы.

Вопрос подписания мирного договора между Россией и Японией по итогам Второй мировой войны начали обсуждать еще в 2018 году. Тогда президент России Владимир Путин по итогам встречи с бывшим главой правительства Японии Синдзо Абэ заявил, что оформлением необходимых бумаг займутся министры иностранных дел двух государств.

Первоначально СССР и Япония подписали совместную декларацию о прекращении войны еще в 1956 году. Документ предусматривал, что Токио получит острова Шикотан и ряд Малой Курильской гряды. Но после сближения Японии и США Москва отозвала свою подпись. Токио не дал гарантии, что не пустит на территории иностранные войска.

Вопрос о принадлежности Курильских островов неоднократно поднимался Японией. Не оставил его без внимания и новый премьер-министр Фумио Кисида. Он отметил, что намерен настаивать на заключении мирного договора с Россией и окончательно решить вопрос о разделении территорий.