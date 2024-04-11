Власть 11 апреля 2024, 21:43 «Загнали себя в угол». Путин — о противниках переговоров с Россией Путин: противники переговоров с Россией сами загнали себя в угол РИА «Новости»

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Противники России тешили себя надеждой победить страну на поле боя и поэтому отказались от какого-либо диалога. Подобным поступком они попросту загнали себя в угол, заявил на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко российский лидер Владимир Путин.

«Я думаю, что, во всяком случае, противоположная сторона в известной степени загнала себя в угол, когда отказалась от переговоров», — обратил он внимание.

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Путин в очередной раз напомнил, что России хотели нанести стратегическое поражение и одолеть на поле боя, но ничего не вышло.

«Сейчас понимают, что это невозможно», — констатировал президент.

В беседе с Лукашенко он указал, что все споры с Украиной государство всегда решало путем дипломатии. Такой позиции российская сторона придерживается до сих пор. И постоянно, обратил внимание Путин, готова к диалогу.