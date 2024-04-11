Власть 11 апреля 2024, 21:35 Путин заявил о постоянной готовности России к переговорам с Украиной Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной РИА «Новости»

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Россия всегда решала все споры с Украиной дипломатическими путями и продолжает придерживаться такой позиции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Он напомнил, что все изменилось в 2014 году после того, как на Украине произошел государственный переворот, который в результате перерос во внутренний конфликт.

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«Мы никогда не отказывались от мирного разрешения споров, более того, мы были склонны именно к этому. Не мы начинали эту войну в 2014 году. Все началось с государственного переворота на Украине», — заявил Путин.

Российский лидер добавил, что когда конфликт перешел в горячую фазу, именно Александр Лукашенко стал инициатором проведения мирных переговоров в Белоруссии.

Путин подчеркнул, что итоговые встречи делегатов двух стран проходили в Стамбуле и могли закончиться успешным, потому что итоговый вариант соглашения парафировали обе стороны. Но после вмешательства Запада Украина отказалась от дальнейших шагов.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что переговоры с Украиной для выхода из конфликта возможны, но только с учетом новых реалий.

Глава государства отметил, что речь идет не просто о прекращении боевых действий, а о предоставлении гарантий полной безопасности. Такое решение не позволит ВСУ получить дополнительные вооружения и возобновить конфликт с новыми силами.