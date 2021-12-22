Мэр Краснодара вернулся к работе после обысков по делу о взятке

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко снова приступил к исполнению своих обязанностей после прошедших у него на работе и дома обысков. Тем временем в СК заявили, что против главы города возбудили уголовное дело о крупной взятке.

В администрации Краснодара РИА «Новости» уточнили, что в мэрию Алексеенко вернулся к вечеру 22 декабря.

«Андрей Алексеенко <…> продолжил исполнять свои обязанности», — сообщили в пресс-службе.

Днем 22 декабря СК РФ по Краснодарскому краю заявил о возбуждении уголовного дела в отношении Алексеенко. Его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере.

«По материалам, предоставленным УФСБ по краю, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого замглавы администрации Краснодарского края, в настоящее время являющегося главой администрации Краснодара», — отметили в ведомстве.

Следствие полагает, что в должности первого замгубернатора региона чиновник в 2018 году через посредника получил ружье стоимостью около 1,6 миллиона рублей в качестве взятки за выдачу строительных документов.

«В настоящее время <…> в администрации проводятся обысковые мероприятия, с фигурантом работает следователь», — отметили в СК.

Об обысках в доме и на работе у Алексеенко ранее сообщали СМИ. Официальной информации о задержании мэра Краснодара не поступало.