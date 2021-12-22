Обыски прошли в доме и на работе у нового мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Об этом источник в правоохранительных органах сообщил РИА «Новости».

«Пока не задержали. Дома обыск, в кабинете обыск. Потом следственные действия. Потом, наверное, только будет задержание», — предположил собеседник.

Информация о том, что Андрея Алексеенко, недавно назначенного мэром Краснодара, задержали, появилась в местных пабликах в социальных сетях. До этого распространялись сведения, что задержали первого вице-губернатора Кубани. Но официальных объяснений этих событий пока не поступало.

Андрея Алексеенко избрали на место главы Краснодара после того, как он победил в конкурсе в городской думе 17 ноября. Тогда за него проголосовали 40 из 46 депутатов, которые находились на рабочем месте. В СМИ разлетелась оговорка Алексеенко о том, что горожане ждут от властей «разговоров, а не конкретных дел». До него пост главы Краснодара занимал Евгений Первышов, который снялся с должности ради места депутата в Государственной думе.

Пресс-служба СК по региону также сообщила, что следственными органами по материалам, предоставленным УФСБ по краю, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Краснодарского края, который в настоящее время является главой администрации МО город Краснодар.

Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

«По версии следствия, занимая должность первого заместителя губернатора Краснодарского края, мужчина через посредника в 2018 году получил взятку в виде дорогостоящего ружья стоимостью порядка 1 миллиона 600 тысяч рублей за беспрепятственную выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии возведенного многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на наличие ряда недостатков», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся первоначальные следственные действия, в администрации проводятся обыски, с фигурантом работает следователь.