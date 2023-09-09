Власть 09 сентября 2023, 02:14 «За звездами не гонюсь». Милонов сообщил о присвоении ему звания лейтенанта Депутат Милонов: присвоено звание лейтенанта, но за звездами не гонюсь РИА «Новости»

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Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил РИА «Новости», что ему присвоили воинское звание лейтенанта. Он отметил, что специально не гонится за звездами и наградами.

«Некоторое время назад мне было присвоено воинское звание лейтенант. <…> Я не гонюсь специально за звездами, за наградами», — заявил Милонов в беседе с агентством.

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Однако народный избранник отметил, что горд, что его присутствие в рядах действующей армии отмечено руководством. Милонов заявил, что главное — это победа и наступление мира, за который в зоне СВО проливают кровь российские бойцы.

Депутат Госдумы Виталий Милонов продолжает свою деятельность в Госдуме. В начале августа он призвал на законодательном уровне запретить рекламу гороскопов и продажу карт Таро. Идею депутата не поддержали.