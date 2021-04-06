За взятку в миллиард рублей в ЯНАО задержаны четыре человека

Три директора компаний и экс-директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО задержаны по обвинению в мошенничестве на 920 миллионов рублей. Они предоставили заведомо ложные документы по исполнению условий муниципальных контрактов. Обвинения предъявлены по статьям о получении и даче взятки в особо крупном размере, а также мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

Как сообщается на сайте регионального Следкома, а январе–июне 2011 года директор окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства для победы в аукционе «Реском — Тюмень» и «Партнер — Групп» приказал подчиненным изготовить проекты аукционной документации, содержащие условия, заведомо неисполнимые для иных участников аукциона.

Затем муниципальные контракты были заключены с названными компаниями по ремонту уличной дорожной сети.

«После чего, используя ранее разработанную схему хищения денежных средств путем предоставления заведомо ложных документов по исполнению условий контрактов, участниками преступной группы — руководителями коммерческих организаций — были похищены бюджетные денежные средства в общей сумме более 920 млн рублей», — сообщил Следком.

Также в октябре 2011 года генеральный директор «Реском — Тюмень» за лоббирование своих интересов подарил чиновнику автомобиль BMW Х5 стоимостью около 1,5 млн рублей.

Расследование продолжается.

Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев признал в суде факт получения от бизнесмена Бориса Шпигеля 20 миллионов рублей, которые предназначались для его предвыборной кампании.