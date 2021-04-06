Белозерцев признался в получении 20 млн рублей Шпигеля на избирательную кампанию

Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев признал факт получения от бизнесмена Бориса Шпигеля 20 миллионов рублей. По его словам, деньги предприниматель ему дал на предвыборную кампанию.

«Предварительные материалы дела не содержат сведений о том, какие именно действия в целях лоббирования интересов „Биотэк“ совершил Белозерцев. Сам Белозерцев, признавая факт получения 20 миллионов рублей от Шпигеля, заявил, что они предназначались для ведения избирательной кампании. Суд первой инстанции в своем решении не смог это опровергнуть», — рассказал ТАСС один из адвокатов бывшего чиновника во время суда по жалобе на арест экс-чиновника.

Однако прокурор напомнил, что в ходе обыска у Белозерцева были найдены деньги, сумма которых превышала его официальный доход, предметы взятки и незарегистрированное оружие, сообщило РИА «Новости».

Mercedes, который фигурирует в деле в качестве взятки, не принадлежит Белозерцеву, заявил адвокат. Автомобиль — собственность компании «Биотэк», он находился в лизинге. Бывший глава Пензенской области также отрицал получение в собственность иномарки.

«Обвинения во взятке с помощью машины надуманны и необоснованные. Никогда этого не происходило. В Москве я ездил на старой машине, принадлежащей представителю Пензенской области в Москве. Если бы мне понадобилась новая, она бы приобреталась на конкурсной основе», — сказал во время заседания бывший губернатор.

Во время заседания адвокат Белозерцева Алексей Шуварин попросил рассмотреть возможность изменения меры пресечения из-за слабого здоровья чиновника. У Белозерцева диагностировали хроническую гипертонию. Прокурор заявил, что экс-губернатора нельзя выпускать из СИЗО, так как по делу не установлены еще все свидетели и он может на них надавить.

21 марта Ивана Белозерцева, Шпигеля с супругой и других фигурантов дела задержали. Через два дня Путин уволил Белозерцева в связи с утратой доверия.