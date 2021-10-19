Перечислены манипуляции с жильем, за которые оштрафуют

Серьезные штрафы могут быть наложены на владельцев жилья в случаях, если они провели самовольную перепланировку квартиры, осуществляли незаконные манипуляции с подключением к коммунальным сетям или за отказ впустить в квартиру специалистов контролирующих организаций.

Как сообщил РИА «Недвижимость» член Ассоциации юристов России Ольга Митева, штраф до 15 тысяч рублей грозит тем, кто незаконно подключился к коммунальным сетям и организовал безучетное использование электричества и тепла. Повторный случай будет наказан штрафом в 30 тысяч рублей.

По словам управляющего партнера адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрия Галанцева, самовольная перепланировка будет караться штрафом в 2-2,5 тысяч рублей. Отказ впустить в квартиру специалиста для проведения технического обслуживания или ремонта газового оборудования обойдется в одну или две тысячи рублей.

Штраф размером в 20 тысяч рублей грозит владельцам квартир в том случае, если их действия или бездействие приведет к аварии.

Ранее адвокат коллегии Pen & Paper Екатерина Токарева сообщила, что о незаконной перепланировке, проведенной в квартире, жилищная инспекция обычно узнает от соседей или знакомых собственника. Иногда об этом информируют управляющие компании.