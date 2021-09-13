Адвокат назвал тех, кто доносит о незаконной перепланировке в жилинспекцию

Жилищная инспекция узнает о незаконной перепланировке из жалоб, которые чаще всего подают соседи, управляющие компании или просто знакомые собственника, которые с ним поссорились. Об этом «РИА Недвижимость» рассказала адвокат коллегии Pen & Paper Екатерина Токарева.

Она отметила, что таких лиц можно разделить на две группы. Это пострадавшие от перепланировки — и неприятели собственника. Чаще всего, речь идет о соседях, которые подают жалобы по своим причинам.

«Бывало, что при перепланировке устанавливали камины, трубы которых выводили в вентиляцию. Неудачная перепланировка может также приводить к серьезным проблемам с отоплением или водоснабжением у соседей, а то и к обвалившемуся потолку», — рассказала Токарева.

Часто мужья сообщают о перепланировке, если квартира при разводе досталась жене или кому-то из наследников. Таких историй тоже множество. Люди иногда делают вызов экспертов домой инструментом давления на тех, кому они хотели бы причинить вред. При этом оценщики или банки практически никогда никуда не сообщают. Это просто не в их интересах.

Эксперт напомнила, что жилинспекция приходит к кому-то домой именно по жалобе, даже если они об этом не рассказывают. Просто проверок законом России не предусмотрено.

Специалисты рассказали, какие перепланировки грозят санкциями вплоть до выселения. Нельзя трогать несущие стены, делать балкон жилплощадью и многое другое. По сути, без согласования можно только проводить косметический ремонт.