За гранью здравомыслия. Посол Антонов обвинил Запад в попытке демонизации России

Высказывания Госдепартамента США о преступлениях РФ на Украине выходят за рамки здравого смысла. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приведены в Теlegram-канале российского диппредставительства.

«Подобные утверждения выходят за рамки здравого смысла», — заявил Антонов.

Он отметил, что попытка Вашингтона присвоить себе право определять военных преступников вызывает отторжение, поскольку на счету США «сотни тысяч загубленных жизней по всему миру, разрушенные государства, десятки гуманитарных катастроф, создание очагов международного терроризма». Страна с таким бэкграундом не имеет права выносить подобные вердикты, убежден Антонов.

Он также заявил, что целью США в рамках обвинений России является попытка демонизации страны в глазах общественности, попытка «разжечь русофобию». Антонов призвал Вашингтон остановиться.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что Министерство обороны США должно вспомнить о том, как американские самолеты и силы союзников по НАТО бомбили города в Югославии, Ливии, Ираке. Такое заявление он сделал в связи с критикой спецоперации РФ на Украине. Он подчеркнул, что российские военные в ходе спецоперации наносят удары только против объектов военной инфраструктуры Украины.