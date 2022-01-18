Собянин заявил о доминировании штамма коронавируса «омикрон» в Москве

Количество заражений коронавирусом в Москве продолжает увеличиваться. Это связано с распространением штамма «омикрон», который стал доминирующим в российской столице. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он заявил, что количество заражений растет в арифметической прогрессии. Каждую неделю количество заболевших увеличивается вдвое.

«На той неделе — в два раза. На этой неделе — снова в два раза. Сколько недель этот рост будет продолжаться — покажет практика. Пока европейские города растут как минимум месяц в такой динамике», — отметил Собянин.

При этом мэр Москвы подчеркнул, что количество госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией не увеличилось, потому что тяжесть заболевания при заражении «омикроном» легче. Но он не исключил, что число пациентов столичных больниц может вырасти в ближайшее время, потому что выросло количество обращений жителей в поликлиники.

Собянин объявил, что продлил ограничения, связанные с удаленной работой и самоизоляцией пожилых людей и жителей с хроническими заболеваниями до 1 апреля. Дополнительные ограничения власти российской столицы введут при перегрузке системы здравоохранения.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Москве выявили 8342 новых случая заражения коронавирусом. В больницы попал 821 человек. Умерли после заражения коронавирусом 69 пациентов.