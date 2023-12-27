Власть 27 декабря 2023, 15:06 Вывоз медоборудования и аккумуляторов из России запретили еще на два года Правительство до 2025 года продлило запрет на вывоз ряда товаров из России Freepik

Читать 360tv в

Экспортные ограничения на медицинское, технологическое оборудование, ядерные реакторы, некоторые летательные аппараты, другие виды техники и оборудования продлили на два года. Об этом сообщило правительство России.

Временный запрет на вывоз отдельных видов техники и оборудования во все зарубежные страны, кроме членов Евразийского экономического союза, оставили в силе до конца 2025 года. Под ограничение попали сельхозтехника, медицинское и технологическое оборудование, турбины, электрическая аппаратура, ядерные реакторы, волоконно-оптические кабели, некоторые виды летательных аппаратов, аккумуляторы, радиолокационные приборы и станки для обработки металла.

Реклама

Запрет не коснулся холодильного оборудования, насосов, некоторых категорий судов и медизделий, которые привезли в Россию на государственную регистрацию. Экспортные ограничения в отношении системообразующих и дочерних компаний решили смягчить, решения по ним кабмин примет отдельно.

Первоначальный список утвердили в марте 2022 года. В правительстве уточнили, что таким образом защитили внутренний рынок и исполнили указ президента о специальных экономических мерах.