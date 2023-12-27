27 декабря 2023, 15:06
Вывоз медоборудования и аккумуляторов из России запретили еще на два года
Правительство до 2025 года продлило запрет на вывоз ряда товаров из России
Экспортные ограничения на медицинское, технологическое оборудование, ядерные реакторы, некоторые летательные аппараты, другие виды техники и оборудования продлили на два года. Об этом сообщило правительство России.
Временный запрет на вывоз отдельных видов техники и оборудования во все зарубежные страны, кроме членов Евразийского экономического союза, оставили в силе до конца 2025 года. Под ограничение попали сельхозтехника, медицинское и технологическое оборудование, турбины, электрическая аппаратура, ядерные реакторы, волоконно-оптические кабели, некоторые виды летательных аппаратов, аккумуляторы, радиолокационные приборы и станки для обработки металла.
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Запрет не коснулся холодильного оборудования, насосов, некоторых категорий судов и медизделий, которые привезли в Россию на государственную регистрацию. Экспортные ограничения в отношении системообразующих и дочерних компаний решили смягчить, решения по ним кабмин примет отдельно.
Первоначальный список утвердили в марте 2022 года. В правительстве уточнили, что таким образом защитили внутренний рынок и исполнили указ президента о специальных экономических мерах.
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