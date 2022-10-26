Ограничения на торговлю с недружественными странами в России продлили до конца 2023 года | 360°

Важное 26 октября 2022, 13:14 Ограничения на торговлю с недружественными странами в России продлили до конца 2023 года Президент Путин продлил ограничения на торговлю с недружественными странами до 2024 года РИА "Новости"

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Действие специальных мер в области внешнеэкономической деятельности России продлили до 31 декабря 2023 года. Речь идет о торговле отдельными видами сырья и продуктов с недружественными странами. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Изменения коснулись указа президента от 8 марта 2022 года № 100 «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности». Фразу «до 31 декабря 2022 года» изменили на «до 31 декабря 2023 года включительно».

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Российское правительство в марте утвердило список таких товаров. Ограничения распространили на экспорт медицинского, технологического, телекоммуникационного оборудования, а также электрической аппаратуры, сельскохозяйственной техники и транспортных средств.

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Кабмин уточнил, что вывоз данных товаров временно невозможен во все страны. Исключение сделали для Южной Осетии, Абхазии и государств — членов ЕАЭС.