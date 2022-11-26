Власть 26 ноября 2022, 01:20 «Вышел на собственную орбиту». Захарова назвала шантажом требования Зеленского к Западу Захарова: Зеленский вышел на «собственную орбиту» и стал шантажировать Запад РИА «Новости»

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Украинский президент Владимир Зеленский вышел на «собственную орбиту», которая находится вне контроля Запада. При этом он стал заниматься шантажом, заявила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Запад понимает, что Зеленский находится уже за гранью их тотального контроля, то есть они его контролируют во всем том, что выгодно им, но при этом он уже выходит на какую-то неконтролируемую собственную орбиту», — отметила она.

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По словам Захаровой, украинский лидер уже во многом начал шантажировать Запад. Она подчеркнула, что подобный сценарий разворачивался и раньше, так как со временем креатуры Запада принимались ставить свои условия. Сейчас Украина требует все больше денег и вооружения. Аппетиты властей страны растут в космических масштабах.

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Ранее Зеленский попросил у Запада дополнительный газ и дизельное топливо. Он пояснил, что новые поставки ему необходимы для компенсации дефицита электроэнергии. Президент пожаловался на устаревшую электросеть и нехватку запасных трансформаторных блоков.