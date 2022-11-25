Мир 25 ноября 2022, 10:36 Зеленский вместо оружия попросил у Запада солярку FT: президент Украины Зеленский попросил у Запада газ и дизтопливо Defense.gov

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Чтобы компенсировать дефицит электроэнергии, Украине требуется дополнительный газ и дизельное топливо. Президент Владимир Зеленский попросил их у Запада в интервью газете Financial Times.

Автор статьи рассказал, что встреча прошла в отключенном от водоснабжения офисе. Владимир Зеленский пообещал, что Украина выдержит атаки России на электросети, но потребовал новых поставок. Вместо оружия и денег политик попросил дизельное топливо для генераторов и газ.

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Он пожаловался, что электросеть Украины устарела, ее создали еще во времена Советского Союза. Энергетикам не хватает запасных трансформаторных блоков, поэтому они ищут запчасти в Польше и Литве. Украинский президент рассказал о попытках наладить собственное производство, но сборка оборудования отнимает от четырех до восьми месяцев.

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Мэр Киева Виталий Кличко тоже рассказал журналистам о проблемах в ЖКХ, напомнило РИА ФАН. Он попросил Германию поставить генераторы и гуманитарную помощь.