Выплаты на детей будут начислять автоматом до 1 марта 2021 года

Депутаты Госдумы одобрили законопроект, продлевающий срок беззаявительных выплат на детей. Теперь он будет действовать до 1 марта 2021 года.

«Авторами инициативы стали руководитель фракции „Единая Россия“ Сергей Неверов и его первый заместитель Андрей Исаев», — пояснили в пресс-службе Госдумы России.

Закон касается выплат на первого или второго ребенка, которые семья получить, если общий доход составляет меньше двух прожиточных минимумов по региону. Такой порядок начисления уже действовал с 1 апреля по 1 октября текущего года. Со 2 октября снова вернулась старая система, при которой нужно лично подавать заявление.

Беззаявительные выплаты помогут сохранить здоровье и жизни граждан в период распространения коронавирусной инфекции. Теперь закон должен подписать президент Владимир Путин.

Ранее депутат Госдумы Владимир Гутенев заявил, что нужно обеспечить возможность оформления пособий на детей во всех регионах России. Он уточнил, что еще до пандемии в правительстве обсуждали такую идею. Коронавирус же подтолкнул властей к ее реализации.