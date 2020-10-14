Депутат заявил о важности обеспечить онлайн-оформление пособий по всей РФ

Депутат Госдумы Владимир Гутенев заявил о важности обеспечить возможность онлайн-оформления пособий для детей во всех регионах России.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин упростил порядок выплат и оформление пособий на детей в столице. До этого для получения государственных услуг и мер социальной поддержки, гражданам нужно было предоставлять данные о доходе с места работы и документы, которые выдаются органами опеки и попечительства. Нововведение предполагает самостоятельный обмен информацией между ведомствами.

Гутенев подчеркнул, что идея будет очень полезной, и со временем такие технологии внедрят в других регионах нашей страны, сообщило ИА Nation News.

«Это необходимо не только в связи со снижением рисков, вызываемых пандемией, но это и насущная потребность, о которой уже ранее говорило правительство. Пандемия подталкивает и ускоряет внедрение подобных сервисов», — уточнил депутат.

Он выразил уверенность, что Тула, Самара, Ульяновск и Калужская область не отстанут от столицы. Также он добавил Санкт-Петербург в список городов, где в скором времени можно будет оформить пособие через Интернет.