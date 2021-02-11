Перечислены требования для получения выплаты малоимущим

В случае соответствия перечисленным в законе требованиям, любой малоимущий гражданин России может рассчитывать на получение единовременной материальной помощи (ЕМП) от государства. В каждом регионе сумма разная, она зависит от средней заработной платы, прожиточного минимума и прочих факторов.

Управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин рассказал агентству «Прайм», что в Брянской области ЕМП составляет 30% от разности между суммой величин прожиточных минимумов и общим доходом на всех членов семьи заявителя.

В Подмосковье выплата составляет не более шести тысяч рублей на одного члена семьи. В Удмуртии она зависит от статуса гражданина и его жизненной ситуации. Семья студентов при рождении ребенка получит 15 тысяч рублей, а одинокая беременная женщина — три тысячи.

«Крупные размеры выплат получают граждане, проживающие в Ямало-Ненецком автономном округе. При наступлении экстремальной жизненной ситуации им могут выплатить 50 тысяч рублей», — отметил Редин.

Он добавил, что в разных регионах введены дополнительные условия для получения ЕМП, или для отказа в предоставлении.

В Ханты-Мансийском автономном округе могут отказать при нецелевом использовании ранее выделенной помощи или получении мер соцподдержки и других соцвыплат.

В Челябинской области препятствием может стать аморальный или иждивенческий образ жизни просителя.

Старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета «Синергия» Наталии Пшеничниковой разъяснила, что полученные деньги можно потратить на покупку одежды или школьных товаров для детей.

«Социальная помощь в рамках социального контракта носит экспериментальный характер и доступна не во всех регионах. В законе не указана конкретная сумма выплаты, размер выплаты зависит от усмотрения комиссии», — заключила эксперт.

ФНС России сообщила, что готова уже в марте автоматически предоставлять имущественные и инвестиционнык вычеты, если Госдума в ближайшее время примет соответствующий закон.