Выходной могут объявить в России 24 июня из-за парада Победы

День проведения парада в честь 75-летия Победы — 24 июня — с большой вероятностью может стать выходным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я пока не готов ответить на этот вопрос, но с большой долей вероятности могу предположить, что будет, да», — ответил он на вопрос журналистов о возможном выходном 24 июня. Его процитировало РИА «Новости».

Песков также прокомментировал возможную отмену режима самоизоляции к празднику. По его словам, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Пока фиксируются положительные тенденции.

Кроме того, представитель Кремля рассказал, что на парад, возможно, приедут многие лидеры стран СНГ. Ранее стало известно, что приглашение Владимира Путина принял президент Абхазии Алсан Бжания.

Парад Победы в России традиционно должен был состояться 9 мая. Однако его перенесли из-за коронавируса. В этот день прошла лишь авиационная часть парада. Во вторник, 26 мая, Путин объявил новую дату — 24 июня. Также он предложил провести акцию «Бессмертный полк» 26 июля в день ВМФ. Однако массовое мероприятие может не состояться. Все будет зависеть от рекомендаций врачей.