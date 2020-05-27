Президент Абхазии посетит парад Победы в Москве

Глава Абхазии Аслан Бжания получил приглашение посетить парад Победы от президента России Владимира Путина. Бжания планирует приехать в Москву.

«Аслан Бжания примет участие в параде Победы в Москве», — подтвердила пресс-секретарь лидера республики Марианна Квициния. Ее процитировало РИА «Новости».

Парад Победы должен был пройти в России 9 мая. Однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на неопределенный срок. В этот день прошла лишь авиационная часть парада и прогремел праздничный салют.

В прошедший вторник Путин объявил, что парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 24 июня в Москве. Также глава государства предложил провести акцию «Бессмертный полк» 26 июля в день ВМФ. При этом он уточнил, что акцию могут отменить по совету врачей.

ТАСС написал, что Абхазия также планировала провести парад Победы и «Бессмертный полк» 9 мая, но отложила их из-за непростой эпидемиологической ситуации. В праздничный день на сухумской набережной прошло лишь возложение венков к памятнику защитникам Кавказа. Также там поздравили ветеранов.

Во время Великой Отечественной войны СССР защищали свыше 55 тысяч жителей Абхазии. Более 17 тысяч погибли, примерно восемь тысяч пропали без вести.