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Выданные на Украине документы будут действительны в Запорожской области — власти региона

Глава Запорожья Балицкий: выданные на Украине документы будут иметь силу в регионе

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Документы, выданные на Украине, будут действовать на территории Запорожской области, написал в своем Telegram-канале глава администрации региона Евгений Балицкий. Он напомнил, что в понедельник Госдума ратифицировала договоры о вхождении области в состав России.

«До 1 января 2026 года на наших территориях будет действовать переходный период. Важно, что все документы, выданные на Украине, имеют юридическую силу. Жителям нашей области предоставляются все социальные гарантии», — подчеркнул Балицкий.

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Глава администрации заявил, что жители ждали воссоединения с Россией более 30 лет. Теперь они находятся под защитой «социально, юридически и физически».

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Украинские власти закрыли въезд на освобожденную часть Запорожской области, рассказал Балицкий. По его словам, такое решение там приняли в одностороннем порядке. Действия руководства Украины он назвал нарушением прав людей путем ограничения их передвижения и свободы. Глава администрации добавил, что власти региона гарантируют людям безопасность и всестороннюю помощь.

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