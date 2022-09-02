Общество 02 сентября 2022, 00:16 Поделиться Telegram

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Viber Выборы 2022 года в России пройдут без иностранных наблюдателей Глава ЦИК Памфилова: иностранных наблюдателей не будет на выборах 2022 года Источник фото: РИА «Новости»

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Иностранных наблюдателей на выборы в сентябре этого года не приглашали, потому что голосование проходит только на региональном и муниципальном уровне. Об этом в эфире радиостанции kp.ru рассказала глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Она напомнила, что международные договоры, которые подписала Россия, предусматривают присутствие иностранных наблюдателей только на выборах федерального уровня.

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«Не будет никаких иностранных наблюдателей. Скажу, почему: иностранные наблюдатели в соответствии с нашими международными договорами бывают на выборах федеральных», — заявила Памфилова.

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Глава ЦИК напомнила, что иностранные специалисты приезжали в Россию в прошлом году, когда проходили выборы депутатов Госдумы.

Также зарубежные наблюдатели следили за голосованием на выборах президента России.

Памфилова подчеркнула, что у иностранных специалистов большой интерес к проведению выборов в России из-за большого количества внедренных инноваций в электоральный процесс.

Председатель Центризбиркома рассказала, что в сентябре жители 14 регионов выбирают губернаторов, не считая республик, где главы проходят через утверждение местными парламентами.

Депутатов Законодательных собраний выберут в шести субъектах, а городских дум — в 11 административных центрах.

Кроме того, выборы муниципальных депутатов пройдут в Москве.

Памфилова подчеркнула, что в этом году полномасштабных избирательных кампаний разного уровня очень много.

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