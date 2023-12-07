Власть 07 декабря 2023, 11:22 Выборы президента в 2024 году назвали историческими для России Матвиенко: выборы президента будут историческими и определят вектор развития РФ РИА «Новости»

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Выборы президента России назначили на 17 марта 2024 года. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала их историческим событием, которое определит вектор развития страны, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Назначив дату голосования, Совфед, по словам его спикера, запустил избирательную кампанию. Матвиенко назвала это важнейшим событием политической жизни страны.

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«Предстоящие выборы — исторические, они определяют вектор нашего развития и путь в крутое время титанических изменений для всего человечества. <…> От этих президентских выборов зависит в первую очередь успешность нашего российского ответа на главные вызовы времени», — сказала она.

Председатель Совфеда заявила, что за их результатами будет наблюдать весь мир, потому что Россия стала одним из главных архитекторов глобального будущего. Выборы, по ее словам, будут кульминацией воссоединения с Донецкой, Луганской народными республиками, Херсонской и Запорожской областями, потому что они выберут главу государства и разделят с другими регионами общую судьбу.

Голосование назначили на 17 марта 2024 года. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что оно пройдет в токсичной геополитической атмосфере.