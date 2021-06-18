ЦИК установит длительность голосования на выборах в Госдуму

ЦИК России примет решение о длительности голосования на выборах в Госдуму 18 июня. Для этого соберут специальное заседание комиссии, сообщила РИА «Новости» глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«Мы завтра проведем заседание ЦИК. Решение (о длительности голосования — прим. ред.) будет на заседании ЦИК», — отметила Памфилова.

17 июня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной думы на 19 сентября. Этот день должен стать единым днем голосования — планируется, что кроме депутатов в Госдуму пройдут прямые выборы глав девяти субъектов России и 39 региональных парламентов. Кроме того, высших административных лиц трех регионов выберут депутаты заксобраний.

17 июня состоялось последнее заседание VII созыва Госдумы. 450 депутатов выбрали в 2016 году — в следующий раз они соберутся на заседание уже в обновленном составе, после 19 сентября. За пять лет своей работы депутаты рассмотрели 6479 законопроектов — из них 2672 закона были приняты.

В Госдуме 450 депутатов, большинство из них представляют партию «Единая России» — 343 человека. Еще 42 депутата входят в КПРФ, 39 являются членами ЛДПР, 23 — «Справедливой России». Кроме того, в Госдуму вошли по одному депутату от партий «Родина» и «Гражданская платформа».