Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении даты выборов в Госдуму. Они состоятся 19 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В соответствии с частью 2 статьи 5 ФЗ от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ „О выборах депутатов Госудумы Федерального собрания РФ“ постановляю: назначить выборы депутатов Госдумы Федерального собрания РФ нового созыва на 19 сентября 2021 года», — сказано в сообщении.

Указ вступает в силу с момента его официального опубликования. 19 сентября будет единый день голосования. Вместе в с выборами в Госдуму пройдут прямые выборы глав девяти субъектов России. Кроме того, в трех регионах высших административных лиц выберут депутаты законодательных собраний. Также пройдут выборы 39 региональных парламентов.

17 июня депутаты Госдумы, которых выбрали в 2016 году, провели последнее заседание. За пять лет работы они приняли 2672 закона и рассмотрели 6479 законопроектов. В следующий раз нижняя палата парламента проведет заседание уже в новом составе, после выборов.

Госдума VII созыва впервые с 2003 года избиралась по мешанной системе: 225 депутатов по партийным спискам и 225 депутатов — по одномандатным округам. Всего в состав нижней палаты парламента попали 450 депутатов из разных фракций — 343 представителя «Единой России», 42 депутата КПРФ, 39 — ЛДПР, 23 — «Справедливой России», а также по одному представителю партий «Родина» и «Гражданская платформа».