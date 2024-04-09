Власть 09 апреля 2024, 14:36 «Выбор за людьми». Путин ответил на просьбу Хабирова о поддержке на выборах Путин поддержал намерение главы Башкирии баллотироваться на второй срок РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин провел встречу с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым. Стенограмму их беседы опубликовали на сайте Кремля.

Хабиров попросил у главы государства поддержки на предстоящих выборах в регионе. Путин отметил, что выбор будет за людьми.

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«В целом все получается, и планов много, и результаты хорошие. Поэтому я со своей стороны сделаю все, чтобы Вас поддержать, а выбор, конечно, будет за людьми», — отметил российский лидер.

Он призвал побольше работать с людьми напрямую, особенно в период предвыборной кампании. Также Путин посоветовал главе Башкирии почаще встречаться с гражданами, так как «из рабочих кабинетов не увидишь и не услышишь».

Во вторник, 9 апреля, глава государства обсудил с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым ситуацию с паводками. Профильные ведомства обеих стран усилят общую работу над этой проблемой в приграничных районах.