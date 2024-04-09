Важное 09 апреля 2024, 12:44 Путин и Токаев обсудили ликвидацию последствий небывалого паводка Путин обсудил с президентом Казахстана Токаевым устранение последствий паводка РИА «Новости»

Читать 360tv в

Профильные ведомства России и Казахстана усилят совместную работу в условиях паводка в приграничье. Российский президент Владимир Путин обсудил этот вопрос с главой Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым по телефону.

«Подробно обсуждалась сложная паводковая обстановка в приграничных регионах России и Казахстана. Отмечено плотное взаимодействие профильных ведомств и служб двух стран», — сообщила пресс-служба Кремля.

Реклама

Ведомства России и Казахстана общими силами оценят обстановку, спрогнозируют развитие ситуации и спланируют меры реагирования. Владимир Путин и Касым Жомарт-Токаев распорядятся активизировать эту работу.

Кроме паводка, президенты обсудили международную и региональную повестку, в том числе председательство России в СНГ и Казахстана — в ОДКБ. Владимир Путин и Касым Жомарт-Токаев подтвердили настрой на укрепление сотрудничества.

Оренбургская и Курганская области серьезно пострадали от паводка. Река Тобол в Звериноголовском муниципальном округе недалеко от казахстанской границы за сутки поднялась на полтора метра и еще на 74 сантиметра за два часа утром 9 апреля.