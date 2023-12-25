Власть 25 декабря 2023, 19:43 ВВП России вырастет на 3,5% по итогам 2023 года Путин спрогнозировал рост ВВП России на 3,5% в 2023 году Unsplash

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Валовый внутренний продукт России в текущем году вырастет на 3,5%. Увеличение этого показателя ожидается и в других странах ЕАЭС, заявил президент Владимир Путин на заседании высшего Евразийского экономического совета в широком составе.

Во всех государствах — членах объединения в текущем году зафиксировали стабильный рост экономики, подчеркнул Путин.

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«Так, у нас в России за первые три квартала ВВП прибавил 3%, а по итогам года ожидается 3,5%», — отметил глава государства.

Глава Минфина Антон Силуанов ранее заявил, что 2022 год был периодом серьезных решений и российское правительство выбрало правильный путь — в 2023 году рост ВВП составит 3,5%. В 2024-м тоже ожидаются положительные тренды, добавил министр. Главная цель властей — обеспечить макроэкономическую стабильность и сделать так, чтобы население меньше ощущало действие санкций.